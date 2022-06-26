Сообщение о выплате 500 тысяч тенге рассылают казахстанцы

Информация об участии граждан Республики Казахстан в проекте с выплатой 500 тыс. тенге активно распространяется в сети.

Пост сопровождается фотографией заместителя премьер-министра – министра финансов Республики Казахстан Ерулана Жамаубаева.

В Министерстве финансов Республики Казахстан пояснили, что рассылка не имеет к ним никакого отношения, равно как и к Ерулану Жамаубаеву.

«Она создана мошенниками, информация фейковая. Просим общественность не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам»,-сообщает пресс-служба МФ РК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.