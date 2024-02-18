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Сообщение о выплате компенсаций из Нацфонда распространяют в соцсетях

Фотография для новости Сообщение о выплате компенсаций из Нацфонда распространяют в соцсетях

pixabay.com

В соцсетях снова появилась информация о выплате компенсаций. Теперь мошенники действуют от имени Ηaционального фοнда Ρеспублики Казахстан, сообщает stopfake.kz

Верить публикации не нужно. Это фейк.

Ссылка с рекламного объявления ведет на фальшивый сайт Нацфонда РК. Тут размещена новость, в которой сообщается о проекте компенсаций для граждан с 2020 по 2029 год. Якобы подразумеваются ежегодные денежные выплаты. В их основе лежат налоговые отчисления, стаж работы, покупательская способность за последний год и траты. Чтобы проверить сумму компенсации, пользователь должен указать свой ИИН.

Не нужно оставлять личную информацию на поддельных сайтах. Мошенники могут воспользоваться ею в корыстных целях.

Официального сайта у Национального фонда РК нет. Вся информация по выплатам публикуется на порталах Правительства Казахстана и Национального банка РК. О проекте компенсаций для граждан с 2020 по 2029 год никаких новостей от официальных источников не поступало.

В последнее время подобные объявления от имени госорганов не раз появлялись в соцсетях. Тогда наш портал уже предупреждал, что они являются фейками

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