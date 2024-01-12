Сообщение о закрытии трасс в Костанайской области

Информацию распространила служба «112».

12 января с 10.40 в связи c ухудшением погодных условий (снег, сильный ветер, метель, ограниченная видимость) введено ограничение движения на участке автодороги Республиканского значения для грузового и общественного транспорта:

1. А-22 «Карабутак-Костанай» 386-503 км (от п. Денисовка до г. Рудный).

12.01.2024 г. с 12-30 в связи c ухудшением погодных условий (снег, сильный ветер, метель, ограниченная видимость) введено ограничение движения на участке автодороги Республиканского значения для грузового и общественного транспорта:

1. А-22 «Карабутак-Костанай» 234-386км (от Актюбинской области до п. Денисовка);

2) А-23 «Денисовка-граница с РФ» 0-137 (от п. Денисовка до гр. РФ);

3) М-36 «Екатеринбург – Алматы» 418-539 км (от с. Карабалык до г. Костанай).

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