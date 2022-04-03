Сообщение об «избиении» в Костанае Кайрата Нуртаса прокоментировали полицейские

На своей странице в фейсбук начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков написал, что получил сообщение о происшествии в Костанае.

«Сегодня получил сообщение на ватсап, что в Костанае жесткого избит известный казахстанский певец Кайрат Нуртас. Новость якобы прокомментировал «руководитель Департамента полиции через пресс-службу». Сообщаю, что встретился с Кайратом Нуртасом, чтобы убедится, что с ним все в порядке. Доказательство наше совместное фото», — сообщил начальник ДП.

Известный певец выступал в Костанае с концертом.

Полиция уже начала розыск автора фейковой новости.

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