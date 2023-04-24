Сообщение об отключении интернета на 2 недели прокомментировали в Минцифры

В мессенджере WhatsApp распространяют сообщение о том, что с 26 апреля по 10 мая казахстанцы будут лишены доступа в интернет. Рассылка об отключении Сети появилась в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

Распространяемую информацию опровергли в Управлении цифровизации региона.

«Эта информация не соответствует действительности. По состоянию на 24 апреля 2023 года информационно-телекоммуникационная инфраструктура всех операторов связи работает в штатном режиме. Настоятельно просим вас доверять информации из достоверных источников и не распространять фейки», – сказано в сообщении.

Верить распространяемому сообщению не нужно, отметили в StopFake.kz. Отключать доступ в интернет с 26 апреля по 10 мая в Казахстане не планируют.

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