Сообщение об открытии дорог в Костанайской области

8 февраля с 11-40 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участке автодороги Республиканского значения Костанайской области: Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 8-218 км (г. Тобыл-с. Октябрьское).

08.02. с 10-50 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для легковых автотранспортных средств на участке автодороги областного значения Костанайской области: М-36 «Екатеринбург-Алматы» (555-686 км, г. Тобыл-с. Сарыколь).

08.02. с 10-50 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участке автодороги областного значения Костанайской области: Костанай-Введенка 8-97 км.

08.02. период с 09-10 по 09-45 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участках автодорог Республиканского и областного значения Костанайской области:

1. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (8-108 км, г. Тобыл-с. Аулиеколь);

1. Айет-Варваринка-гр. Костанайской обл. 0-40 км;

2. Тобыл-Садчиковка-Сергеевка 0-46 км;

3. Красная Пресня-Звериноголовское 0-56 км;

4. Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 0-46;

5. Рудный-Качар-Федоровка 0-82,7 км.

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