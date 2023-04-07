Сообщение об отправке военной техники в Россию прокомментировали в Минобороны РК

В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали рассылку о якобы отправке военной техники в Россию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, снятое 6 апреля 2023 года в Карагандинской области, на котором запечатлена перевозка военной техники. Подпись гласит, что таким образом ее поставляют в Россию.

Сообщение опровергли в Министерстве обороны.

«Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию, не соответствует действительности. Техника на видео, которое распространяют в соцсетях, направляется с плановых занятий по боевой подготовке. Напоминаем, с 27 августа 2022 года в Казахстане ввели запрет на экспорт вооружения и военной техники», — сообщили в ведомстве

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