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Сообщение об увеличении пособий на 30 тысяч тенге распространяют в Cети

avesta-news.kz

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Казахстанцы распространяют в социальных сетях и мессенджерах информация об увеличении пособий лицам с инвалидностью на 30 тысяч тенге, передает zakon.kz.

«Распространяемая информация о том, что лицам с инвалидностью 1, 2, 3 групп, а именно – инвалидам с детства, увеличены размеры социальных пособий на более чем 30 тыс. тенге, не соответствует действительности», — сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения.

В ведомстве напомнили, что размеры государственных социальных пособий зависят от группы и причины инвалидности.

«Государственные социальные пособия по инвалидности ежегодно индексируются в связи с изменением величины прожиточного минимума. Так, с 1 января 2022 года размеры пособий по инвалидности были повышены на 5%», — подчеркнули в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Как сообщили в Минтруда, в связи с пересмотром коридора инфляции с 4-6% до 8-10% планируется проведение дополнительной индексации пособий.

Выплата пособий в повышенных размерах будет осуществлена после подписания главой государства закона «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», проект которого в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате Парламента РК. При этом за прошедшее время, начиная с апреля текущего года, будет произведена соответствующая доплата до нового размера пособий.

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