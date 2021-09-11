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Сообщение с предупреждением распространила служба 112

pravda.com.ua

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Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 сентября.

В северных регионах РК пройдут дожди с грозами. Под влиянием отрога антициклона сохранится погода преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в северных регионах ожидается туман. Ожидается усиление ветра 15-20 м/с, — говорится в сообщении.

Ночью на западе Костанайской области ожидаются заморозки 2 градуса.

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