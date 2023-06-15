Сообщения о холерной палочке в воде прокомментировал Минздрав

Рассылку о холерной палочке в воде опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.

В WhatsApp распространяется сообщение о том, что водопроводная вода может быть заражена холерной палочкой. Это неправда. Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

«Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности. Убедительно просим не распространять недостоверную (фейковую) информацию, призываем пользоваться данными из официальных источников», — сообщили в ведомстве.

Издание StopFake отмечает, что впервые рассылка о холерной палочке в воде появилась еще в 2022 году в России.

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