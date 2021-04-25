Сообщения о подмене казахстанской вакцины рассылают в Казнете

Китайскую вакцину против COVID-19 Sinovac выдают за казахстанскую разработку. Такие сообщения обсуждают казахстанцы в Telegram-чатах, сообщает zakon.kz.

Пользователи утверждают, что в Казахстан привозят препарат из Китая и в дальнейшем меняют этикетки.

Эта теория основывается на том, что в одном из телевизионных новостных сюжетов казахстанская вакцина фигурирует сразу под двумя названиями: QazVac и QazСovid-in. На самом же деле оба эти названия принадлежат одному и тому же препарату. Изначально препарат называли QazСovid-in, но позже наименование изменили на QazVac, — отмечается на сайте Stopfake.kz.

Выдать китайскую вакцину за казахстанскую разработку невозможно, так как препарат Sinovac в Казахстан не поставляют.

Вакцины Sinovac у нас еще нет, не было ни одной поставки. Соответственно, ей казахстанцев не прививают. На сегодняшний день в Казахстане применяется вакцина Спутник V. С 26 апреля также начнется вакцинация препаратом QazVac отечественного производства, – сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

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