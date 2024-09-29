Основной называется игра «Schoolboy Runaway», что можно перевести как «Школьник-беглец». Её сюжет построен на том, что герой игры, ребенок, должен незаметно убегать из дома и избегать наказания злыми родителями.
Сообщается, что изначально предостережения направил комитет по охране прав детей. Кроме ролика, записанного одним из бдительных родителей, рассылка содержит и памятку со списком опасных групп и книг. Также, есть и информация о признаках, на которые следует обращать внимание, и контакты служб, куда можно обратиться за помощью по защите детей от различных угроз, приводящих к необратимым последствиям.
Также распространен пошаговый алгоритм установки приложения «Родительский контроль»
на смартфон ребенка.