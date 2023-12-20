Сообщения об отмене базовой пенсии прокомментировала министр труда РК

Прокомментировать слухи о, якобы, отменяемой базовой пенсии попросили журналисты главу министерства труда и социальной защиты населения РК.

Светлана Жакупова отметила, что базовая пенсия будет и даже вырастет, сообщает ortcom.kz

«Базовая пенсионная выплата, наоборот, усиливается. В текущем году, например, минимальный размер базовой пенсии устанавливался с 54% до 60% от прожиточного минимума. Со следующего года мы ещё на 5% повышаем этот минимальный порог плюс, мы говорим, что на уровень инфляции 7% индексация будет. Солидарная же пенсия, выплачиваемая за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года и всем состоявшимся пенсионерам с назначенными выплатами на 1 января 2024 года, индексация будет производиться 7% инфляции плюс 2% с опережением уровня инфляции. В целом на 9% индексация будет. Средний размер пенсии будет порядка 130 тыс. тенге», – заключила министр.