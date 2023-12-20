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Сообщения об отмене базовой пенсии прокомментировала министр труда РК

Фотография для новости Сообщения об отмене базовой пенсии прокомментировала министр труда РК

pixabay.com

Прокомментировать слухи о, якобы, отменяемой базовой пенсии попросили журналисты главу министерства труда и социальной защиты населения РК.

Светлана Жакупова отметила, что базовая пенсия будет и даже вырастет, сообщает ortcom.kz

«Базовая пенсионная выплата, наоборот, усиливается. В текущем году, например, минимальный размер базовой пенсии устанавливался с 54% до 60% от прожиточного минимума. Со следующего года мы ещё на 5% повышаем этот минимальный порог плюс, мы говорим, что на уровень инфляции 7% индексация будет. Солидарная же пенсия, выплачиваемая за трудовой стаж, выработанный до 1 января 1998 года и всем состоявшимся пенсионерам с назначенными выплатами на 1 января 2024 года, индексация будет производиться 7% инфляции плюс 2% с опережением уровня инфляции. В целом на 9% индексация будет. Средний размер пенсии будет порядка 130 тыс. тенге», – заключила министр.

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