Новый вид кибермошенничества появился в Казахстане: промокоды, способные взломать телефон, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждает канал о мошенничествах aqparat saqsysy. Авторы отмечают, что злоумышленники все чаще используют привлекательные предложения с промокодами на скидки и подарки для интернет-магазинов, чтобы заразить телефон вирусами и украсть личные данные.

Как это работает?

Вам приходит сообщение (SMS, мессенджеры, соцсети) с текстом вроде: «Подарок за вас уже оплачен! Получите скидку 70% по промокоду XYZ123. Жмите на ссылку!»

По ссылке вы попадаете на фейковый сайт, замаскированный под популярный интернет-магазин или сервис доставки.

Для получения «промокода» сайт просит установить приложение или ввести личные данные (номер телефона, карту, логин от соцсети).

После этого на телефон загружается вирус, который считывает ваши пароли и логины, крадет банковские данные и коды подтверждения из SMS, получает доступ к камере, микрофону и файлам телефона

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.