Сообщил в «предстоящем преступлении» в школе. Какой штраф назначил отцу учащегося костанайский суд?

В феврале в Костанайской области было разослано лже-сообщение 10-летним учеником одной из костанайских школ. В силу не достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, дело прекращено. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

К административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию своего несовершеннолетнего ребенка привлечен отец школьника-шутника.

«Суд назначил отцу мальчика штраф, порядка 37 тысяч тенге. Кроме того, данный факт рассматривался на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, при акимате города Костаная. ДП Костанайской области просит жителей региона не поддаваться на провокации, не допускать пересылку сообщения и доверять лишь официальной информации. Напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность», — говорится в сообщении пресс-службы ДП.

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