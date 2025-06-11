В ходе аппаратного совещания также поднимался вопрос внешнего вида магазинов, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. Напомним, в Костанае реализуют проект единого дизайн-кода, согласно которому у города должен появится свой стиль. Касается это, в первую очередь, центральных улиц.

В рамках проводимой работы по приведению фасадов объектов в соответствие с Дизайн кодом, ряд предпринимателей уже реализовали или начали мероприятия по модернизации своих объектов.

«Магазин «Айналайн» по улице Алтынсарина, который на протяжении нескольких лет портил облик одной из центральных улиц города, после неоднократных замечаний за нарушение архитектурного облика и ненадлежащее состояние объекта и привлечения к административной ответственности, в настоящее время проводит реконструкцию фасада здания. Это пример того, как предприниматель, осознав важность соответствия современным требованиям, вносят вклад в улучшение городской среды», — отметила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Гулсара Курмангалиева.

Другой положительный пример привела руководитель отдела. На пересечении пр. Абая и ул. Гоголя собственник объекта на первом этаже МЖД начал модернизацию с обновлением фасадной части – ранее там располагалось, аптека «Перекрёсток» и сеть магазинов «Микс Прайс». Там же по ул. Гоголя завершается модернизация фасада рынка «Дастархан».

В соответствии с действующим законодательством в Костанае введено обязательное требование по архитектурной подсветке фасадов зданий и сооружений в ночное время.

«Как я уже упоминала, что в ноябре 2023 года в городе Костанае был утверждён Дизайн-Код, это означает, что теперь есть четкие и официальные рекомендации к оформлению зданий, благоустройству территорий и оформлению наружно-визуальной рекламы направленные на улучшение и повышение качества жизни его жителей. За 2024 год отделом архитектуры вручено 735 рекомендаций субъектам предпринимательства, за истекший период текущего года уже вручены более 2,5 тысяч рекомендаций предпринимателям. Собственники 11 объектов, не реагирующих на рекомендации привлечены полицией к административной ответственности», — отметила руководитель отдела.

На текущий момент, из 2546 закрепленных объектов по улицам, приведены в соответствие только третья часть объектов.

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