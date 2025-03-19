Транспортное ведомство страны предложило внести ряд изменений в Правила перевозок пассажиров, которые расширяют льготы для людей с особыми потребностями и их сопровождающих при поездках на железнодорожном транспорте. В частности, предлагается предоставить 50% скидку лицам, сопровождающим граждан I и II группы инвалидности, а также людям, сопровождающим детей с особыми потребностями. Об этом сообщает минтранспорта.

Кроме того, теперь человеку с особыми потребностями нет необходимости предъявлять подтверждающие документы и справки из медицинских учреждений при посадке на ж/д пассажирский поезд. Профильное ведомство упростит процедуру подтверждения. Из пункта 44 Правил перевозок пассажиров исключается требование предоставления подтверждающих справок и документов. Информация будет автоматически проверяться через специальную базу данных. Это мера направлена на защиту прав лиц с особыми потребностями.

Над этими нововведениями работали сотрудники комитета железнодорожного и водного транспорта МТ РК. В настоящее время данные изменения находятся на стадии утверждения. Ожидается, что новые правила вступят в силу во втором полугодии 2025 года.

Напомним, что на сегодняшний день действует 50% льготная скидка для граждан с особыми потребностями всех групп на проезд по социально значимым маршрутам.

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