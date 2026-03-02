В Казахстане специалисты в сфере образования анализируют эффективность действующей системы контроля знаний школьников. Об этом сообщили в Министерстве просвещения в ответе на запрос Informburo.kz.

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилась информация о возможной отмене суммативного оценивания за раздел и четверть — СОР и СОЧ, введённых в 2016 году. Однако в ведомстве подчеркнули, что вопрос их отмены в текущем учебном году не рассматривается.

В министерстве отметили, что действующая система оценивания построена на принципах объективности и прозрачности. При этом работа по мониторингу качества образовательных процессов ведётся на постоянной основе. Для анализа формата проведения СОР и СОЧ создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли эксперты, учёные и представители общественности.

По итогам обсуждений специалисты представят свои предложения и рекомендации по возможному совершенствованию процедуры оценивания. В то же время в министерстве напомнили, что педагоги уже используют различные формы проверки знаний — письменные работы, проекты и устные ответы. Возврат к исключительно устной системе экзаменов как альтернативе действующему формату пока не рассматривается.

Также в ведомстве пояснили, что родители вправе ознакомиться с письменными работами своих детей, обратившись к учителю.

