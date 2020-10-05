Сорвал с бабушки золотую цепочку. В День уголовного розыска полицейские рассказали о раскрытых делах

Профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. Службе более ста лет и в Казахстане сейчас она называется криминальной полицией. В Костанайском отделе сейчас над раскрытием преступлений работают более семи десятков оперов и нагрузка на них, учитывая прирост населения в городе, становится всё больше и больше

Раскрытие преступлений и поиск преступников, которые скрываются от следствия и суда, являются основными задачами сотрудников уголовного розыска или как сейчас называется в Казахстане это подразделение, криминальной полиции. Работа, по словам самих оперов, сложная. Зачастую преступления являются неочевидными, как например, совершённый недавно в Костанае грабёж.

«Бабушка возвращалась домой. К ней подходит молодой человек, был в состоянии алкогольного опьянения или наркотического опьянения, мы на тот момент ещё не установили. Она, из жалости, даёт на проезд ему около 100 тенге, разворачивается, заходит в подъезд, он тут же срывает с её шеи цепочку золотую и убегает. Она его не запомнила»,- рассказал начальник отдела криминальной полиции УП Костаная Ербол Карымсаков.

Даже национальность злоумышленника скрыла от потерпевшей одетая на его лицо медицинская маска. Не имея каких-либо примет нападавшего, полицейские неделю не могли раскрыть это преступление. Но потом, как рассказывает руководитель всех костанайских оперов, порадовал молодой сотрудник, проявив смекалку. Что он придумал его начальник не рассказывает, но благодаря этому подозреваемого удалось задержать. Вообще, по словам Ербола Карымсакова, сотрудники этого подразделения становятся опытными уже в течение года-двух, зачастую уделяя работе больше времени, чем личной жизни.

«В 8 часов ежедневно у нас проводится планёрка по нераскрытым преступлениям. Разбираемся полностью, ставим задачи оперативным работникам, они получают задачи, дальше отрабатывают, вечером заслушиваем по этим преступлениям. Потом по тем преступлениям которые раскрыли, доказательственная база и далее привлекаем к уголовной ответственности»,- говорит Ербол Карымсаков.

Сейчас на пятнадцати микро-зонах, на которые разделён Костанай, работают 75 оперативных сотрудников. За месяц каждый из них регистрирует в среднем по 40-45 преступлений, то есть почти по полтора в сутки. И на раскрытие их уходит, бывает, и не по 8 часов.

«Всё в зависимости от преступлений. Смотря какие, резонансные, нерезонансные преступления. Если регистрируются, грубо говоря, совершаются резонансные преступления, мы вообще домой не уходим. Постоянно находимся на работе, на службе. Соответственно за это идёт у нас надбавка 10% к должностному окладу», -сказал Ербол Карымсаков.

Остальные надбавки и поощрения оперативникам достаются только по праздникам. Например в честь 102-ой годовщины образования службы, были отмечены руководством департамента полиции Костанайской области 80 сотрудников и ветеранов розыска. Некоторые из них получили благодарственные письма, грамоты и даже медали.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.