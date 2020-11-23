Сорвал с шеи и убежал. В Рудном мужчина украл золотые изделия

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В УП города Рудного с заявлением обратился потерпевший, у которого малознакомый мужчина открыто похитил золотую цепь с кулоном стоимостью 300 тысяч тенге. Он вырвал ее с шеи потерпевшего, после чего убежал в неизвестном направлении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 40 летний подозреваемый житель города Рудный. Золотые изделия потерпевшего он успел заложить в ломбард.
Заявитель поблагодарил полицейских за возврат похищенных золотых изделий. По данному факту ведется расследование, зарегистрированное по статье 191 Уголовного кодекса
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