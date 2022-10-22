СОРы, СОЧи. На что жалуются родители костанайских школьников

Несмотря на то, что новая система оценивания знаний школьников работает уже не первый год, она продолжает вызывать массу нареканий и недовольств, как со стороны родителей, так и со стороны детей.

Ученики жалуются на большое количество СОРов и СОЧей, и их неравномерное распределение в четверти. То есть, когда в день школьники пишут по 3-4 контрольных. Как пояснили в отделе образования, количество СОРов в один день не ограничено, так как на уроке отводится на них не более 20 минут. Другое дело суммативное оценивание за четверть.

«На суммативное оценивание за четверть, то есть СОЧ, существует ограничение. Согласно приказу министра образования, проводитьяс не более трех СОЧей в один день. Также одновременно СОР и СОЧ в один день по одному предмету не проводится. И в последний день завершения четверти СОЧ не проводится», — говорит заведующая методкабинетом городского отдела образования Алтынай Бектурганова.

Также поступают жалобы от родителей, что для выполнения СОРов и СОЧей, нередко детей вызывают с больничного. Однако, делать это педагоги не имеют права.

«Школа не имеет права приглашать ребенка, если он находится на больничном. После того, как ребенок уже выздоровеет, получит справку от поликлиники, только в том случае они могут его пригласить, и ребенок выполнит все свои контрольные работы за время болезни. А так, приглашать в школу они не имеют права», — говорит Бектурганова.

Если ребенок заболел в конце четверти, в таком случае есть два варианта решения проблемы. Четвертную оценку могут выставить на основе СОРов и формативных оценок, которые получал ученик. Либо могут пригласить школьника в каникулярное время для написания СОРов и СОЧей.

«В каждой школе на начало учебной четверти составляется график проведения СОРов и СОЧей, который находится на контроле у администрации щкол. Если в какой-то школе идет нарушение графика, родители могут обратитьяс в отдел образования, назвать школу и мы со своей стороны примем соответствующие меры. или позвонить по номеру телефона 54 01 13», — сообщила Алтынай Бектурганова.

График проведения контрольных срезов должен находиться в учительской. Как пояснили в отделе образования, родители могут обратиться к классному руководителю ребенка и попросить его предоставить график.

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