«Соседние страны нам завидуют». Цой обратился к казахстанцам

Министр здравоохранения Алексей Цой призвал казахстанцев не дожидаться поставок тех или иных вакцин и получить прививки от коронавируса как можно скорее, передает Tengrinews.kz.

Главу Минздрава спросили, как будут распределяться вакцины от Pfizer/BioNTech, поставка которых ожидается в Казахстане в четвертом квартале 2021 года.

«У нас больше двух тысяч пунктов вакцинации в Казахстане, практически во всех уголках нашей страны. Возможность для вакцинации имеется. Но я бы хотел предупредить и сказать, что в Казахстане имеются доступные вакцины, которые имеют высокую эффективность и безопасность. Мы начнем вакцинировать, предоставлять в первую очередь возможность (для вакцинации препаратом Pfizer) детскому населению, не надо ждать, не надо ждать четвертого квартала, надо прививаться сейчас. У нас критическая ситуация, ситуация сложная. У нас идет рост показателей ежедневных. К сожалению, наши граждане умирают. И это все непривитые граждане. Вы знаете, когда мы разговариваем в реанимации, когда находимся рядом с пациентами, все начинают вспоминать, почему же они не вакцинировались до этого«, — сказал Цой на онлайн-брифинге СЦК.

Он добавил, что вакцинированные люди переносят коронавирус легко, у единиц состояние доходит до средней тяжести. Цой также подчеркнул, что вакцины, которые имеются на территории Казахстана, помогают избежать тяжелого течения болезни.

«Мы должны сейчас получить вакцину, возможность предоставлена бесплатно. Не надо ждать каких-то вакцин. Придут новые вакцины, пожалуйста, но это уже должно быть в последующем. Сейчас очень важно прививаться, потому что другого выхода нет», — сказал Алексей Цой.

Глава казахстанского Минздрава призвал жителей обратить внимание на страны с высоким уровнем вакцинации.

«Мы видим, что граждане, которые вакцинированы, не умирают. Это самое главное. Мы еще раз призываем: не надо вестись на какие-то популистские лозунги. Надо просто прийти и привиться. Такая возможность не во всех странах есть, чтобы государство бесплатно предоставляло вакцины в таком объеме. (…) Вы посмотрите на наших соседей. Когда они смотрят, что в Казахстане такая доступность есть, они завидуют нам, что у нас реально есть возможность вакцинироваться. Появится новая вакцина, пожалуйста, будет дополнительный выбор. Но сейчас надо вакцинироваться», — заключил он.

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