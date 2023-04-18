Соскучился по дому. Воспитанник интерната в Костанайской области объяснил свой уход

Пропавшего подростка нашли в поселке Аманкарагай полицейские Костанайской области.
Вечером 17 апреля сотрудники полиции нашли Рустама, который 16 апреля ушел из Боровской школы-интерната. Он находился у родственников в поселке Аманкарагай Аулиекольского района.
Подросток рассказал, что добрался на попутках. Причиной его ухода из учебного заведения стало то, что он соскучился по дому. В настоящее время с несовершеннолетним работают педагоги и психологи.
Напомним, мальчик 16 апреля ушел из Боровской школы-интерната.