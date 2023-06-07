Сосны и кизильник, высаженные весной в Костанае, начали желтеть

В этом году на озеленение Костаная впервые выделили внушительную сумму — 600 миллионов тенге. По рекомендациям специалистов алматинского ботанического сада, улицы города теперь украшают сосны, пирамидальные тополя, а в качестве живой изгороди — кизильник.

Все саженцы привезли из Башкирии — 2000 сосен и 75 тысяч единиц кизильника. Их высадили на шести улицах города. Деревья находятся по улице Бородина. Здесь их высадили в конце апреля. По словам специалистов, именно эти саженцы подходят для наших климатических условий. Однако сейчас можно заметить, что много деревьев находятся не в самом лучшем виде. Такая же картина и улице Тауелсиздик, деревья, которые высадили весной, выглядят так, будто они не получают должного ухода.

Руководитель подрядной организации, которая занималась высадкой деревьев и кустарника по улице Тауельсиздик, рассказал, что полив саженцев производится ежедневно утром и вечером, работает 3 машины, на одну сосну у них уходит 40 литров воды.

«То, что желтеют, да, действительно. Никто от этого не отказывается. Возможно, материал, который нам привезли, немного корни крупные. Особенно высокие, последний приход — высокие сосны, корневая система была немного подсушена. Возможно, это есть момент. Если обратить внимание, все сосны подвязаны и колышки там. У нас есть вредители, вырубают колышки и отрывают веревки», — говорит руководитель подрядной организации Роман Канава.

От таких действий, говорит Роман Канава, корневая система тоже может пострадать, и отмечает, что с их стороны полив производится регулярный. Что касается ухода за саженцами на других улицах Костаная, то в отделе ЖКХ комментировать это отказались.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.