Состоится встреча акима Костаная с жителями

12 февраля в 15:00 часов будет проведена отчетная встреча акима города с населением в режиме видеоконференцсвязи.

Специальные урны для вопросов и предложений будут расположены по следующим адресам с 28 января по 10 февраля 2021 года:

— ул.Дмитрия Герасимова, 4 здание СШ №29 (мкрн.Аэропорт);

— ж.м.Амангельды, ул. Энергетиков, 12 здание СШ №30;

— ул. Гастелло, 15/3 здание ООШ №13 (Киевский);

— ул. Маяковского, 119 здание ДК «Мирас»;

— пр. Кобыланды батыра, 28 здание ШГ №3;

— ул. Белинского, 5 здание СШ №122;

— ж.м. Дружба, ул. Школьная, 1 здание Дружбинской СШ;

— ул. Пушкина, 98 здание городского акимата.

Также Вы можете оставить свои вопросы по следующим номерам с указанием ФИО, адреса проживания, контактных данных и электронного адреса (при наличии): 8-7142-57-57-30, 8-7142-57-57-65, 8-7142-57-57-41.

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