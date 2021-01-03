Состоялась экспромт-встреча кандидата в депутаты областного маслихата

Сегодня прошла экспромт-встреча кандидата в депутаты областного маслихата Семейбаева Сырыма Сайранбековича с посетителями ТЦ «Астыкжан».
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«В первую очередь мы устраним преграды для бизнеса, создадим экономически выгодные и конкурентоспособные условия.
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Полностью согласен с тем, что партия «Nur Otan» работает постоянно независимо от выборов и повсеместно от самых отдаленных уголков до мегаполисов»- сказал кандидат.
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До выборов осталось 7 дней.
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Обязательно узнайте к какому избирательному участку вы относитесь.
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Это можно сделать пройдя по сайту kostanayelection.kz. Необходимо на этом сайте ввести свой ИИН, и вам покажут ваш избирательный участок.
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Вместе с тем, Комиссия партийного контроля Костанайского городского филиала партии проверила законность проведение данной встречи, соблюдение требовании выборного законодательства, а также соблюдение санитарных норм данной встречи. Каких-либо нарушений выявлено не было.
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Проявите свою активную гражданскую активность, приходите на выборы 10 января!
Оплачено из средств Избирательного фонда Костанайской области партии «Nur Otan»
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