Состоялась экспромт-встреча кандидата в депутаты областного маслихата

Сегодня прошла экспромт-встреча кандидата в депутаты областного маслихата Семейбаева Сырыма Сайранбековича с посетителями ТЦ «Астыкжан».

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«В первую очередь мы устраним преграды для бизнеса, создадим экономически выгодные и конкурентоспособные условия.

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Полностью согласен с тем, что партия «Nur Otan» работает постоянно независимо от выборов и повсеместно от самых отдаленных уголков до мегаполисов»- сказал кандидат.

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До выборов осталось 7 дней.

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Обязательно узнайте к какому избирательному участку вы относитесь.



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Это можно сделать пройдя по сайту kostanayelection.kz. Необходимо на этом сайте ввести свой ИИН, и вам покажут ваш избирательный участок.

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Вместе с тем, Комиссия партийного контроля Костанайского городского филиала партии проверила законность проведение данной встречи, соблюдение требовании выборного законодательства, а также соблюдение санитарных норм данной встречи. Каких-либо нарушений выявлено не было.



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Проявите свою активную гражданскую активность, приходите на выборы 10 января!

Оплачено из средств Избирательного фонда Костанайской области партии «Nur Otan»

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