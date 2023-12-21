Состоялись общественные обсуждения проекта застройки квартала в границах Тәуелсіздік-Аль-Фараби и Бородина-Урицкого

В Костанае прошли общественные обсуждения проекта застройки квартала в границах Тәуелсіздік-Аль-Фараби и Бородина-Урицкого. В небольшом зале собрались жители домов этого квартала. Однако, как оказалось, отдел архитектуры вынес на рассмотрение лишь строительство одной многоэтажки на месте гостинцы «Рабат».

Причем, люди пришли с твердым убеждением в том, что их дома будут сносить. Однако проектировщик говорил лишь об небольшом участке этого квартала.

«На самом квартале мы разработали только участок «Рабата», бывшего ресторана. Оставшаяся часть остается незатронутая. На данном участке планируется строительство 9-эажного жилого дома, двух подъездного на 34 квартиры», — говорит проектировщик Бекайдар Ерденов.

Когда выяснилось, что их дома сносить не будут, люди стали интересоваться, насколько готова инфраструктура этого квартала к увеличению жителей.

«Я являюсь собственником здания и меня очень интересует вопрос — сколько парковочных мест вы спроектировали. Наш дом третьего класса, у нас 34 квартиры. Нам требуется 17 парковочных мест. — А где? — На своей территории.

«Как правило, у каждой квартиры по две машины и если будет парковка, которая пойдет слева между «Форте банком» и нашим зданием она будет занята жильцами, а не клиентами и арендаторами нашего здания», — говорит Юлия Сплошная.

Пришедших интересовала судьба сквера, который находится по ул.Бородина вблизи аквапарка «Осьминог». Ранее проект ПДП предусматривал, что ул. Бородина будет сквозной и выйдет на проспект Аль-Фараби.

«Этот вопрос не касается. — Мы бы хотели ознакомиться с проектом обустройства этого сквера, а он в работе. Это необходимо обратиться в отдел ЖКХ, потому что скверы, парки, бульвары строит отдел ЖКХ», — отметила главный архитектор Костаная Гулсара Курмангалиева.

Помимо этого костанайцы предложили главному архитектору областного центра подумать о строительстве на этом месте социального объекта.

«Почему не построить здесь детский сад? Потому что в нашем микрорайоне нет детского сада и не планируется больше. Никогда, потому что нет свободных территорий. Почему акиматом не рассматривается восстановить здесь детский сад?, — прозвучал вопрос.

На этот вопрос главный архитектор обещала ответить после её письменного запроса в управление образования. Хотелось бы отметить, что сегодня днём в Костанае прошли общественные обсуждения по утверждению еще двух проектов детальной планировки: жилого комплекса «Гүлдер», который расположится на пересечении улиц Кобыланды батыра — 2-я Костанайская, и проекта застройки мкрн «Акбулак» в квартале вдоль улицы Гашека.

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