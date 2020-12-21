Состоялись онлайн-встречи кандидатов в депутаты областного маслихата

21 декабря состоялись агитационные онлайн-встречи кандидатов в депутаты областного маслихата от партии «Nur Otan» Сайлаубека Ещанова, Шолпан Сигаевой и Серикжана Макаева с представителями бизнеса и предпринимателями.

В рамках агитации кандидаты разъяснили участникам встречи предвыборную программу партии, её основные цели и задачи, семь основным приоритетов и план на ближайшие 5 лет. Заверили всех участников встречи, что намеченные цели на благо граждан страны в скором времени будут исполнены. Также прозвучал призыв 10 января 2021 года каждому казахстанцу проявить свою гражданскую позицию, прийти на избирательные участки и отдать голос за партию «Nur Otan»! Были приняты к сведению и вынесены на обсуждение проблемные вопросы региона.

«…одним из главных партийных приоритетов становится защита предпринимательства, которая невозможна без расширения практики партийного и общественного контроля над снижением административного давления на бизнес» — говорится в программе партии «Nur Otan».

Партия будет создавать условия не только для восстановления деятельности наиболее пострадавших субъектов бизнеса, но и созданию новых, через активное использование действующих инструментов государственной поддержки и сотрудничества с НПП «Атамекен».

Оплачено из средств Избирательного фонда Костанайской области партии «Nur Otan»

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.