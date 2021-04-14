14 апреля в Костанае состоялось заседание Бюро политсовета областного филиала партии «Nur Otan» под председательством акима Костанайской области, председателя областного филиала партии Архимеда Мухамбетова.

В ходе заседания было рассмотрено два вопроса: «О созыве отчетно-выборной партийной конференции Костанайского областного филиала партии «Nur Otan» и «Об утверждении составов председателей, положений и составов общественных советов Костанайского областного филиала партии по направлениям Предвыборной программы партии».

По первому вопросу повестки дня членами Бюро принято решение о проведении 13 мая XXIX отчетно-выборной партийной конференции областного филиала партии.

Особое внимание участники мероприятия акцентировали на втором вопросе повестки дня. По поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева для каждого региона, города и района утверждены детальные дорожные карты по реализации 217 предвыборных программ «Nur Otan», закреплены ответственные депутаты и исполнители. Предполагается достижение более 80 тысяч индикаторов, расписанных по годам и конкретным мероприятиям. В рамках реализации концепции «Слышащего государства» Президента страны Касым-Жомарта Токаева системно переформатирована работа общественных советов партии.

Кроме этого, решением Бюро политического совета вместо упраздненного института партийных кураторов создано 14 республиканских общественных советов по контролю за реализацией конкретных направлений предвыборной программы партии.

По словам председателя областного филиала партии «Nur Otan», на областном уровне создано 12 общественных советов, под председательством действующих депутатов всех уровней, в составы которых вошли активные члены партии, участники праймериз, в том числе не вошедшие в партийные списки, учтен этнический состав, сфера деятельности, представленность 30% женщин и 20% молодежи.

«С учетом поставленных Лидером партии задач, в первую очередь, будет обеспечен системный контроль за исполнением предвыборных обещаний партии, мониторинг эффективности и прозрачности расходования бюджетных средств», – подытожил Архимед Мухамбетов.

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