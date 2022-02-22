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Состоялось заседание Костанайского областного оперштаба

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Третью дозу получили 96 тысяч человек или 40% от подлежащих ревакцинации. Но есть регионы, где темпы ниже областных, например в Костанае и Лисаковске. Об этом говорили сегодня на очередном заседании оперштаба.

Эпидемиологическая ситуация в области улучшается, занятость инфекционных коек по сравнению с прошлой неделей сократилось с 33% до 24%. Сейчас на лечении находятся 370 человек. Полную иммунизацию в регионе прошли 340 тысяч человек или 57% населения области. Ниже областного показателя по темпам вакцинации в городе Аркалык, Костанайском, Житикаринском и Аулиекольском районах.

«Согласно плану подлежит ревакцинации 254409 человек, из которых ревакцинировано 96409 человек или 40%. Слабо проводится вакцинация в городах Костанай и город Рудный. В области активно проводится разъяснительная работа по освещению вакцинации, при этом в региональном разрезе работа в данном направлении организована по разному. Наибольшее количество материалов обеспечено акиматами городов Рудный, Лисаковск и Жагнельдинского района»,- говорит аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

На заседании опер.штаба выступил и аким Костаная, который рассказал, что плановое значение ревакцинации составляет 83 тысячи человек, но на сегодня третью дозу получили всего 22 тысячи человек. А основной контингент подлежащих ревакцинации — сотрудники правоохранительных органов, сферы здравоохранения образования и госслужбы. Продолжается и вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин, препаратом Пфайзер в области получили прививки 10800 человек. Один из низких показателей также в городе Костанай, из 24 тысяч подлежащих вакцинации, получили всего 9%.

«Доведенные управлением здравоохранения цифры по беременным и кормящим сильно разнятся с данными поликлиник города. В связи с тем, что управления здравоохранения считает цифры с момента постановки на учет, а поликлиники города считают согласно постановлению только с 16 по 37 неделю беременности. На сегодняшний день 2110 человек получили первый компонент Пфайзер»,- говорит аким города Костанай Кайрат Ахметов.

Второй компонент вакцины Пфайзер в городе получили полторы тысячи человек или 6,5%. Кайрат Ахметов отметил, что в школах города на постоянной основе проводится разъяснительная работа с родителями по поводу вакцинации препаратом Пфайзер. Аким области поручил этот вопрос держать на постоянном контроле.

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