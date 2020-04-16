Состоялся брифинг с участием акима Костаная Кайрата Ахметова

Кайрат Ахметов пояснил работу предприятий города. В частности, будут работать оптовые рынки, розничные рынки работу приостанавливают. Социальные работники продолжат оказывать помощь и услуги одиноким инвалидам и пенсионерам.

Такси по Костанае работать будет не все, а только те фирмы, кто в своем штате имеет медицинского работника, который будет проверять состояние таксиста перед работой.

«В городе работают 47 социальных работников , которые обслуживают 435 одиноких престарелых людей и инвалидов. Данные услуги будут продолжены. В период карантина они будут обслуживать заявки по телефону для обеспечения продуктами и лекарствами близлежащих магазинов. На сегодняшний день работают 39 индивидуальных помощников, данные услуги будут продолжены»,- говорит Кайрат Ахметов.

Кайрат Ахметов пояснил, ездить на работу могут только те машины, которые есть в базе. Формировать список сотрудников предприятий, личных и служебных машин должен работодатель.

«Доставка работников должна осуществляться исключительно служебным транспортом. В случаи производственной необходимости при условии включения транспортного средства в заявку, возможно использовать личный автомобиль. Самопроизвольно выезжать на работу запрещается. Для получения разрешения для перемещения по городу предпринимателем необходимо в электронном виде на адрес отдела предпринимательства rosh_kostanay@mail.ru отправить заявку . Далее заявка будет обработана и будет отправлен ответ»,- сказал Кайрат Ахметов.

По всем вопросам нужно обращаться в единый контакт-центр iKomek 109 или по телефонам оперативного штаба 52-64-36; 52-64-38; 52-60-01.

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