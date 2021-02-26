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Состоятся общественные слушания по внедрению платы на двух трассах в Костанайской области

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В рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол», АО «НК «QazAvtoJol» проводит общественное слушание по внедрению системы взимания платы с элементами интеллектуальной транспортной системы на участках автомобильной дороги республиканского значения:

— М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы» 374-540 км;

— Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» 7-232 км.

В текущем году, в тестовом режиме планируется запустить систему взимания. На данных участках предусмотрено внедрение платности для транспортных средств с открытой системой взимания платы.

На общественном слушании будет разъясняться принцип работы системы взимания платы, способы оплаты и нормы действующего законодательства Республики Казахстан в сфере платных автомобильных дорог.

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