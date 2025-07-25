Сотрудники полиции и ДЧС провели очередной совместный рейд на центральном пляже Костаная, чтобы напомнить: безопасность — прежде всего. Уже в первые минуты рейда стало ясно — работа будет. Два отдыхающих в состоянии алкогольного опьянения громко выясняли отношения прямо на берегу.

— Мы все — земляне. Земляне, вы все земляне? Мы иногда выпиваем, и идем на пляж. Я не пьяный.

— Как не пьяный? От вас исходит запах алкоголя.

— Пиво может издавать запах три дня.

Вот так, в ходе рейда по городскому пляжу, проведенного костанайскими полицейскими и сотрудниками МЧС, наглядно выяснилось, что не все костанайцы соблюдают правило не подходить к воде в нетрезвом виде. Вмешательство стражей порядка было незамедлительным: нарушителей задержали и доставили в специализированный вытрезвитель. Всего, по данным костанайской полиции, с начала купального сезона этого года, за подобные правонарушения были привлечены к ответственности около сотни человек.

«Основные нарушения, которые допускают граждане, это купание в нетрезвом состоянии, купание в темное время суток после 22.00 часов, также оставление детей без присмотра, и купание в запрещенном месте. По административному протоколу предусмотрен штраф в размере 7 МРП», — сообщил сотрудник группы гражданской обороны УЧС Костаная Ернур Базарбаев.

А это около 28 тысяч тенге. На такую же сумму могут быть оштрафованы родители детей, не достигших 16-летнего возраста, которых полицейские застанут у водоема без сопровождения взрослых. Без присмотра несовершеннолетним запрещено и купаться, и рыбачить. Сотрудник городского управления по ЧС напомнил о двух несчастных случаях, произошедших в окрестностях Костаная.

«Это посёлок Амангельды, утонул мальчик 2010-ого года рождения. Был спортсменом. В неофициальном месте купания, под знаком «Купание запрещено». Второе чрезвычайное происшествие, это база отдыха «Мохито». Утонул парень 2001-ого года рождения. Был в нетрезвом состоянии», — напомнил Ернур Базарбаев.

Но, в основном, костанайцы, как отметили участники рейда, предпочитают культурный, трезвый отдых у водоёмов. Но и с ними были проведены профилактические беседы, в ходе которых полицейские и спасатели напомнили людям о правилах поведения на воде и способах предотвращения чрезвычайных ситуаций.

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