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Сотни тысяч казахстанцев могут лишиться права на получение льготного жилья

pixabay.com

Казахстанцы смогут быстрее продвинуться в очереди на получение жилья. Причина в том, что из списка исключат тех, кто не подходит по критериям кандидатов, передает inbusiness.kz со ссылкой на 24.kz.

Выяснилось, что у некоторых из стоящих в очереди уже есть собственное жилье. Есть и те, кто допустил ошибки при подаче документов.

Акиматы уже исключили 10 тысяч человек из списка очередников. Другие казахстанцы продолжают ждать заветную квартиру, некоторые — по десять лет и дольше.

«Около 233 тысяч человек потенциально не имеют соответствия и подлежат снятию. Когда кого-то снимают с очереди, соответственно, очередь тех людей, которые стоят позади, двигается вперед, то есть они быстрее будут получать жилье», — рассказал эксперт управления комитета промышленности и строительства Самат Бекжигит.

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