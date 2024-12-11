Сотни тысяч тенге штрафов: как наказывают костанайские магазины за обман покупателей





С начала 2026 года в Казахстане к административной ответственности привлекли 102 субъекта торговли за нарушения в сфере ценообразования и торговли.

По данным государственных органов, за период с 1 января по 15 июня проведены 93 внеплановые проверки по вопросам соблюдения предельной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

Большинство нарушений связано с превышением допустимой торговой надбавки. За это к ответственности привлечены 97 субъектов торговли. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 млн 611 тыс. тенге.

Еще пять предпринимателей наказаны за нарушения требований по указанию цен на товары. В частности, речь идет об отсутствии ценников в тенге либо несоответствии стоимости товара на витрине и в кассовом чеке. По этим нарушениям сумма штрафов составила 244,4 тыс. тенге.

Как отметили в ведомстве, в одном из супермаркетов цена товара на витрине оказалась ниже стоимости, указанной при оплате на кассе. За данное нарушение субъект торговли был оштрафован на 5 МРП.

Позже аналогичное нарушение было выявлено повторно в течение года. В результате размер штрафа увеличился до 65 МРП.

Еще один факт расхождения между ценой на витрине и в кассовом чеке специалисты выявили во время мониторинга социальных сетей. По итогам проверки виновный субъект торговли также был привлечен к административной ответственности.

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