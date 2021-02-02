Сотня медиков в Костанае получила вакцину от COVID-19

В Костанае продолжается вакцинация медиков от COVID-19. Сегодня прививку российским препаратом получили главные врачи городской больницы и 2-й поликлиники. Всего же к полудню этого дня в городе прошли первый этап вакцинации 100 мед.работников, передает alau.kz

Наравне с рядовыми пациентами поликлиники в ее коридорах теперь ожидают и медики города. Людям в белых халатах предстоит получить вакцину от «ковида». Они станут одними из первых вакцинируемых в нашей стране. Но страха от такой перспективы, похоже, никто не испытывает. Сам главный врач 2 поликлиники подает наглядный пример. Он с уверенностью отдается в руки коллег и смело подставляет плечо.

«Решился сам для того, чтобы обезопасить в первую очередь себя, своих близких, свой коллектив, так как мы уже на протяжении года боремся с коронавирусной инфекцией, но на сегодня вакцинация – это единственный способ для того чтобы победить эту проблему»,- прокомментировал Самат Шуменбаев, главный врач поликлиники №2 города Костанай.

Призыв к врачам, как рассказал Самат Канапьянович, был встречен с готовностью. Отказа от вакцинации пока никто не оформил. Исключения среди тех, кто имеет прямые противопоказания к вакцине.

«Коронавирусной инфекции, вируса в самой вакцине не содержится. Есть определенный ген – ген S, который со своими оболочками отвечает за выработку антител. То есть в последующем у человека вырабатываются антитела»,- сообщила эпидемиолог поликлиники № 2 Инна Соколова.

Получив первый компонент российской вакцины, привившиеся уходят в соседний кабинет. Там некоторое время за ними наблюдает медик, чтобы убедиться, что вакцинация прошла хорошо.

«30 минут мы наблюдаем за внешним состоянием пациента, не кружится ли голова, нет ли местного раздражения в месте прививки. Нет ли головной боли, тошноты. Опрос сначала, а потом измеряем температуру и через 30 минут пациент покидает комнату наблюдений»,- пояснила медицинская сестра комнаты наблюдения, Валентина Торна.

После того, как вакцинация завершилась, пациентам раздают памятки. В них указана дата, когда нужно прийти, чтобы получить второй компонент вакцины. А в течение трех дней после прививки медики будут по телефону курировать состояние здоровья вакцинированных. За первый день вакцинации в Костанае прививки от «ковида» получили 60 человек. Уже к полудню второго дня это число увеличилось до сотни. Всего же на регион поступила партия из 1200 вакцин. В конце февраля ожидается новая поставка препарата.

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