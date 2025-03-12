Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску 80 истцов к подсудимой о возмещении материального ущерба и морального вреда.

Из материалов дела следует, что подсудимая в 2017 году зарегистрировалась в качестве независимого предпринимателя международной компании, деятельность которой запрещена на территории Республики Казахстан. Достоверно зная о незаконной деятельности организации, под прикрытием интернет торговли, руководила структурным подразделением финансовой пирамиды.

В результате противоправных действия с 2017 по 2022 годы в деятельность финансовой пирамиды вовлечено свыше 126 лиц и 130 миллионов тенге.

В процессе рассмотрения уголовного дела, пострадавшими лицами предъявлены гражданские иски на общую сумму 70 миллионов тенге.

Из приговора следует, что истцы признаны потерпевшими. В результате преступных действий ответчика, в структурном подразделении финансовой пирамиды привлечены денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие 94 вкладчикам. Истцами по настоящему иску причинен материальный ущерб.

Ответчик иск не признала, пояснила, что истцами приобретался товар, соответственно, ущерб не причинен. Однако суд не принимает доводы ответчика, поскольку подсудимая признана виновной в совершении уголовного правонарушения, требования истцов о возмещении ущерба обоснованы.

Суд решил, иски 80 истцов удовлетворить частично. Взыскать материальный ущерб с ответчика в пользу истцов в общей сумме 70 миллионов тенге.

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