Сотовая связь и интернет подорожали рекордными темпами

В июле услуги сотовой связи стали на 11,5% дороже, чем в июне, а абонентская плата за доступ в сеть прибавила 6,8%, сообщает DataHub.

В обоих случаях скачок цен за месяц стал самым заметным, как минимум с начала 2011 года, за весь период доступной статистики БНС АСПиР РК.

При этом в предшествующие годы, что сотовая связь, что интернет дорожали обычно постепенно и умеренно — по крайней мере, согласно методологии расчетов БНС. Например, в 2019-2023 гг. среднемесячные темпы подорожания в обоих случаях составляли 0,2% (с учетом того, что в 2019 г., например, роста цен на сотовую связь статистика не фиксировала вообще).

В этом году картина меняется. Так, сотовая связь в феврале прибавляла 6,2% к январю, ну а вот теперь ощутимые темпы появились и в сегменте доступа к интернету. В итоге с начала года сотовая связь стала дороже на 18,5%, доступ в интернет – на 10,3%. За год, к июлю 2023 года, цены выросли на 21,9% и 12,5% соответственно.

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