Операторов связи обяжут передавать данные абонентов в госорганы, передает LS.
Сенатор Шакарым Буктугутов представил поправки в законодательство по вопросам статистики. Документом предусматривается представление операторами связи или владельцами сетей связи информацию об абонентах в БНС и КНБ.
«Эти данные будут обезличены и использованы для осуществления статистической деятельности. При этом уполномоченным госорганам необходимо обеспечить защиту персональных данных граждан, информационную безопасность в целом. Правила предоставления данных должны содержать четкие критерии обезличивания и быть согласованы со всеми заинтересованными сторонами», – сообщил депутат.
В свою очередь сенатор Алтынбек Нухулы отметил, что госорганы аргументируют такую норму необходимостью анализа перемещения населения, в том числе для контроля миграционных и туристических потоков.
«Вместе с тем данные требования возлагают дополнительную финансовую нагрузку на оператора связи, что, в свою очередь, может сказаться на тарифной политике. Это в конечном счете окажет влияние на удорожание связи для населения. В связи с этим вопрос: нет ли других способов получения статической информации для анализа миграционных и туристических потоков? Почему вы считаете необходимым собирать данные об абонентах через операторов связи?» – обратился он к указанным ведомствам.
На это ответил руководитель Бюро нацстатистики Максат Турлубаев.
«Мы уже два года данный вопрос исследуем и работаем в тесной связи с мобильными операторами. В целом у нас альтернативные данные есть, мы их сейчас используем. Получаем их от госорганов, от таможенного комитета КНБ и т.д. К примеру, по итогам 2024 года, согласно информации таможенной службы, к нам прибыло 7,1 млн туристов. А предприниматели предоставляют отчеты, по ним 1,3 млн приехавших. Получается, что более 5 млн туристов по нашей статистике выпадают. Для учета данной категории мы исследовали мировой опыт, и в основном используются данные операторов связи, потому что они очень точные и качественные, конкретно показывают число туристов», – пояснил он.
К примеру, по его словам, в прошлом году в I квартале 2024 года в Астану прибыло 294 тыс. внутренних туристов, это по данным БНС. А по информации операторов связи – 542 тыс. человек.
«Мы считаем, что данные операторов связи очень точные, такие сведения нам необходимы. В соответствии с поправками, с КНБ и министерством цифровизации мы будем анализировать порядок получения данных. Также дополнительно учтем, какие расходы будут или нет у операторов связи, мы это будем все подсчитывать. Вся информация поступает в КНБ, поэтому, я думаю, для операторов связи дополнительных каких-то финансовых затрат не будет, мы так считаем», – резюмировал М. Турлыбаев.
Отметим, что сенат одобрил в двух чтениях Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования системы господдержки отрасли инновационной деятельности и госстатистики». Далее закон будет передан на подпись президенту.
