Сотрудник «Алау-ТВ» получил грамоту от акима области в день работников СМИ

К этому дню в областном центре прошел медиафорум, где обсуждали развитие сферы журналистики, особое внимание уделили и социальным сетям. Наградили сегодня и отличившихся журналистов со всего региона.

Алексей Шевченко в телерадиокомпании Алау работает уже 23 года. Начинал свою карьеру с монтажера, работал в эфирной службе, сейчас он главный инженер. Вся его работа происходит за кадром, но без нее невозможно получить красивой картинки, и качественного звука. Сегодня Алексей Шевченко получает почетную грамоту от акима Костанайской области.

«Мы еще монтировали на VHS формат, соответственно со временем телевидение улучшалось. Менялись форматы, сейчас это все цифровой формат и все доведено до автоматизма. От имени акима области это моя вторая награда, я поздравляю всех журналистов с этим праздником. Желаю плодотворной работы и успехов в нашем нелегком труде.»,- говорит главный инженер телекомпании Алау Алексей Шевченко.

Жанар Кашкенбаева тоже сегодня в числе награжденных главой региона. Женщина трудится в Лисаковской телекомпании Акцент уже больше 20 лет. Она снимает сюжеты и является диктором. Работать на телевидении, по ее словам, по-своему интересно и сложно. Рассказывает, что работа журналистом помогает ей всегда оставаться в тонусе.

«За время работы в журналистике — это моя не первая награда. Я участвую во многих конкурсах, областных и республиканских. Я веду программы, также диктор новостей. А в этом году мой труд оценили, получила из рук акима награду, это всегда дает новый стимул и вдохновение дальше творить и качественно выполнять свою работу»,- говорит корреспондент телекомпании Акцент Жанар Кашкенбаева.

В день работников СМИ в областном центре прошел медиафорум, с участием журналистов со всего региона. На форуме особое внимание уделили развитию социальных сетей. Спикеры отмечали, что сегодня и журналисты, и чиновники должны активнее вести свои блоги, так как люди им доверяют.

«Именно, через средства массовой информации поднимаются зачастую актуальные для местного сообщества вопросы инициируются обсуждения мер государственных органов по их решению. Можно провести множество таких примеров, вопросы благоустройства, состояние дорог, инфраструктуры, обеспечение качественной питьевой водой и так далее. Региональные СМИ воспринимаются жителями не только как источник информации, но как средство выражения общественного мнения»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Медиафорум посвятили 150-летию Мухамеджана Сералина, программа была рассчитана почти на весь день. Журналисты имели возможность в формате открытого диалога поговорить с приглашенными гостями из столицы.

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