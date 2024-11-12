Специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело в отношении костанайца в совершении административного правонарушения по статье «Мелкое хулиганство». Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Согласно протоколу об административном правонарушении 10 ноября в торгово-развлекательном центре, в ходе ссоры с несовершеннолетним устроил драку и выражался нецензурной бранью.

Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная 12 ноября сотрудник киноцентра признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 73840 тенге.

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