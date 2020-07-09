Сотрудник костанайской ТЭЦ умер от коронавируса

Информацию о ситуации на Костанайской ТЭЦ разъяснили в пресс-службе Костанайской теплокомпании.
Энергетическое оборудование требует постоянного контроля, согласно технологии невозможно организовать его удаленное обслуживание. Останов теплоисточников приведет к отключению подачи горячего водоснабжения, что может существенно усугубить эпидемиологическую ситуацию в городе. На сегодняшний день на удаленный рабочий режим КТЭК направило 30 сотрудников. В трудовом отпуске находятся 74 человека. Общая численность сотрудников по костанайской теплокомпании составляет 748 человек.
«На всех источниках коммунального предприятия проводятся мероприятия по дезинфекции цехов и кабинетов гипохлоридом кальция, осмотр работников до и после смены медицинским персоналом — это измерение температуры, давления, визуальный осмотр. Руководством теплокомпании направлены письма в соответствующие учреждения с просьбой предоставить тесты позволяющие выявлять COVID-19. Несмотря на предпринятые противоэпидемиологические мероприятия по предупреждению возникновения инфекционных заболеваний, вчера подтвердилась смерть 55-летнего сотрудника ТЭЦ от COVID-19. Двое были госпитализированы с подозрением на коронавирус, результат тестирования — отрицательный», — отмечается в сообщении пресс-службы КТЭК.
Численность работников ТЭЦ 150 человек, в смену заступают 70 человек. По состоянию на 1 июля на больничном находятся 2 человека.
COVID-2019 в Казахстане
53021 - зарегистрированно
31277 - выздоровевших
264 - летальных случаев
1314 - в Костанайской области