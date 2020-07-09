Сотрудник костанайской ТЭЦ умер от коронавируса

Информацию о ситуации на Костанайской ТЭЦ разъяснили в пресс-службе Костанайской теплокомпании.

Энергетическое оборудование требует постоянного контроля, согласно технологии невозможно организовать его удаленное обслуживание. Останов теплоисточников приведет к отключению подачи горячего водоснабжения, что может существенно усугубить эпидемиологическую ситуацию в городе. На сегодняшний день на удаленный рабочий режим КТЭК направило 30 сотрудников. В трудовом отпуске находятся 74 человека. Общая численность сотрудников по костанайской теплокомпании составляет 748 человек.

«На всех источниках​ коммунального предприятия проводятся мероприятия по дезинфекции цехов​ и кабинетов гипохлоридом кальция, осмотр работников до и после смены медицинским персоналом — это измерение температуры, давления, визуальный осмотр. Руководством теплокомпании направлены письма в соответствующие учреждения с просьбой предоставить тесты позволяющие выявлять​ COVID-19. Несмотря на предпринятые противоэпидемиологические​ мероприятия по предупреждению возникновения инфекционных заболеваний, вчера подтвердилась смерть 55-летнего сотрудника ТЭЦ от COVID-19. Двое были госпитализированы с подозрением на коронавирус, результат тестирования — отрицательный», — отмечается в сообщении пресс-службы КТЭК.

Численность работников ТЭЦ 150 человек, в смену заступают 70 человек. По состоянию на 1 июля на больничном находятся 2 человека.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.