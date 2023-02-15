Сотрудники банков снимали деньги со счетов казахстанцев – Генпрокуратура

В Казахстане сотрудники банков оформляли кредиты на подставных лиц и снимали деньги со счетов клиентов, передает LS.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, в 2022 году к уголовной ответственности привлекли восемь работников банковской системы. Тогда как за аналогичный период 2021 года – трех.

Основная доля преступлений с их стороны приходится на мошенничество (ст.190 УК), хищение вверенного имущества с использованием служебного положения (ст.189 УК) и злоупотребление полномочиями в банках (ст.250 УК). При этом по статье 188 «Кража» они не привлекались.

«Основные способы хищения – предоставление займов аффилированным компаниям, оформление кредитов на подставных лиц, выдача ссуд по убыточным условиям для банка, снятие денежных средств со счетов клиентов с подложными расходно-кассовыми ордерами», – говорится в ответе на запрос LS.

Как отметили в ведомстве, данные преступления были совершены в Алматы, Актюбинской, Атырауской, ВКО, Жамбылской, ЗКО, Кызылординской и Павлодарской областях. Однако информация о сумме нанесенного ущерба отсутствует.

Между тем в МВД сообщили, что в органах внутренних дел было зарегистрировано три преступления. Из них по статье 189 УК в Степногорске и поселках Торгай и Карабалык в Костанайской области.

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