Сотрудники ЧС с подрядчиками чистят населенные пунктов от снега

В Костанайской области стартовал месячник по подготовке к весеннему паводку. Сотрудники органов по чрезвычайным ситуациям во всем регионе привлекли 3 тысяч человек из личного состава на очистку от снега, а также для обхода жителей в частном секторе. Планируется, что до 5 марта из населенных пунктов, подверженных подтоплению снег вывезут на специальные полигоны, а затем приступят к очистке арыков и водопропускных труб, передает alau.kz

Сотрудники управления ЧС вместе с волонтерами вновь отправились в рейд по частному сектору. Но на этот раз повод не установка дымовых датчиков, а подготовка к весенним паводкам. Людям должны были раздать памятки и рассказать о том, как действовать во время угрозы подтопления. Застать хозяев дома удавалось не всегда, а потому брошюры с правилами оставляли в почтовых ящиках. Но с теми, кого встретить удалось лично, проводили подробные беседы и поясняли какие вещи стоит взять с собой в пункты эвакуации.

В качестве пунктов эвакуации в Костанае выбраны 4 места среди школ, гостиниц и зданий НПО. Там при необходимости смогут разместить до 300 человек. Но сотрудники управления по ЧС надеются, что до крайней ситуации все же не дойдет. Поэтому они заранее проводят профилактику: организовывают вывоз снег из районов, подверженных паводку.

«Есть угроза подтопления района Колесные ряды, поселок Дружба и Костанай-2. Подрядными организациями производится вывоз снега. По данному мероприятию задействована техника в количестве 40 единиц – это только от одной организации»,- сообщил заместитель начальника Управления по ЧС города Костанай Аслан Махмутов.

Подобную работу сотрудники ЧС проводят ежегодно и по всей территории области. В итоге, по их сообщению, за 2018-2019 годы серьезных подтоплений не было. В прошлом году был зафиксирован лишь 1 случай в Карасуском районе, на который повлиял природный фактор: сильный ветер и высокие волны, которые и привели к затоплению. Сейчас сотрудники вместе с подрядчиками вывозят снег на спец.полигоны из населенных пунктов.

«Более 15 единиц техники работает, погрузчики, грейдеры, камазы. Около 30 человек сейчас на этой улице работают. С проулков всех вывозим снег»,- сказал представитель подрядчика Каирбек Мусин, мастер ТОО «Капитал Групп Союз».

Всего же по области в очистке от снега и проведении рейдов среди жителей задействованы 3 тысячи человек из личного состава органов ЧС. Эту работу они будут проводить вплоть до 5 марта. Изначально будет очищена территория жилого сектора, а затем сотрудники приступят к очистке арыков и водопропускных труб.

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