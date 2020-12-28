Сотрудники ЧС спасли рыбаков в Костанайской области

27 декабря в 20:20 часов поступило сообщение о том, что на территории Узункольского района возле озера Неклюдова в снежном перемете оказалась автомашина с четырьмя пассажирами.

Как выяснилось, жители Костаная приехали на зимнюю рыбалку на озеро Неклюдова. Возвращаясь обратно домой, поехали по проселочной дороге, чтобы выехать на республиканскую трассу Костанай-Мамлютка. Оказавшись в снежном перемете, из-за низкой посадки автомашина марки ВАЗ 2110 стала периодически пробуксовывать. Не доехав до трассы, примерно в 10 километров от села Утакан, легковушка сломалась.

Приезжие рыбаки плохо ориентировались на местности, поэтому не могли разъяснить спасателям свое точное местонахождение. Спасательные работы осложнял сильный ветер, буран, плохая видимость.

После двух часов поисков, в 22:45 часов, на помощь гражданам прибыли сотрудники Отдела по ЧС Узункольского района и акимата Фёдоровского сельского округа. На автомашине марки Нива они отбуксировали сломавшуюся машину в село Узунколь и оставили на территории местной СТО.

На следующее утро после ремонта авто рыбаки направились домой. Спасатели напоминают: отправляясь на рыбалку нужно иметь при себе средства связи, чтобы в случае необходимости позвонить на 101 или 112.

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