Сотрудники ЧС спасли трех рыбаков в Костанайской области

19 октября сотрудники Отдела по ЧС Жангельдинского района на автомашине «Нива» добрались до рыбаков, попросивших о помощи в связи с поломкой автомобиля.

Они взяли на буксир сломавшуюся легковушку. Затем троих рыбаков в 03:00 часов доставили в поселок Торгай. Сейчас жизни и здоровью рыбаков ничего не угрожает. В медицинской помощи они не нуждались.

Как выяснилось, 18 октября рыбаки из города Рудного на автомашине ВАЗ-2110 отправились на рыбалку в южный регион. Мужчины находились на территории Жангельдинского района, в 60-ти километрах от поселка Торгай на дамбе Шортанды. В тот же день из-за технической неисправности автомобиля они вынуждены были запросить помощь у спасателей, позвонив в 22:54. на 112.

Ночью 18 октября к ним выдвинулась группа спасателей. Они преодолели больше 100 км, чтобы оказать помощь рыбакам.

Отправляясь на рыбалку нужно иметь при себе средства связи, чтобы в случае необходимости позвонить на 101 или 112.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.