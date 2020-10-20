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Сотрудники ЧС спасли трех рыбаков в Костанайской области

19 октября сотрудники Отдела по ЧС Жангельдинского района на автомашине «Нива» добрались до рыбаков, попросивших о помощи в связи с поломкой автомобиля.

Они взяли на буксир сломавшуюся легковушку. Затем троих рыбаков в 03:00 часов доставили в поселок Торгай. Сейчас жизни и здоровью рыбаков ничего не угрожает. В медицинской помощи они не нуждались.

Как выяснилось, 18 октября рыбаки из города Рудного на автомашине ВАЗ-2110 отправились на рыбалку в южный регион. Мужчины находились на территории Жангельдинского района, в 60-ти километрах от поселка Торгай на дамбе Шортанды. В тот же день из-за технической неисправности автомобиля они вынуждены были запросить помощь у спасателей, позвонив в 22:54. на 112.

Ночью 18 октября к ним выдвинулась группа спасателей. Они преодолели больше 100 км, чтобы оказать помощь рыбакам.

Отправляясь на рыбалку нужно иметь при себе средства связи, чтобы в случае необходимости позвонить на 101 или 112.

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