Сотрудники «Казпочты» похитили 294 млн тенге со счетов казахстанцев

По данным следствия, четыре сотрудника «Казпочты» вместе с неустановленными лицами вступили в предварительный сговор во время пандемии, передаёт informburo.kz

Они предлагали гражданам открыть счета в банках второго уровня, затем за денежное вознаграждение от 10 000 до 100 000 тенге покупали у них банковские карты и передавали данные неустановленным хакерам.

После этого хакеры на интернет-ресурсе компании зарегистрировали 14 аккаунтов. Их использовали для входа в платёжную систему под видом пользователей услуг с российских IP-адресов. Хакеры проводили платёжные операции и списывали деньги со счёта «Казпочты», переведя их на заранее приготовленные карточные счета и абонентские номера операторов сотовых компаний.

Трёх подсудимых признали виновными в неоднократном мошенничестве. Неустановленные лица звонили в отдалённые отделения филиалов компании и представлялись работниками IT-отдела головного офиса, которым якобы нужно было провести настройку или обновление платёжной системы. Они обманывали операторов отделений, которые по их указаниям фактически проводили незаконные операции по списанию денежных средств.

Похищенные средства переводили на другие счета для обналичивания. Также злоумышленники тратили деньги «Казпочты» на покупку криптовалюты, которую потом выводили на кошельки неустановленных лиц.

Алматинский районный суд №2 столицы приговорил четырёх экс-сотрудников компании к лишению свободы на срок от шести до семи лет. При этом коллегия по уголовным делам суда Нур-Султана отменила арест автомобилей, которые принадлежат осуждённым, поскольку следствие не смогло доказать, что машины были куплены на похищенные средства.

Приговор вступил в законную силу.

Вместе с тем, АО «Казпочта» официально опровергло информацию о том, что сотрудники организации были причастны к хищению 294 млн тенге со счетов компании.

В организации уточнили, что районный суд №2 Алматинского района Нур-Султана приговорил к лишению свободы от шести лет до шести с половиной лет четырёх граждан, виновных в хищении денежных средств АО «Казпочта» в особо крупном размере. Преступления имели место в 2020 году.

«В результате мошеннических действий был нанесён ущерб компании на общую сумму более 294 млн тенге. Из них благодаря мерам, принятым работниками АО «Казпочта», часть похищенных средств в размере 72,3 млн тенге возвращена компании. Осуждённые не являются и никогда не являлись работниками «Казпочты». В этих уголовных делах «Казпочта» является потерпевшей стороной», – подчеркнули в пресс-службе акционерного общества.

Вопрос о взыскании материального ущерба сейчас решают в рамках гражданского судопроизводства. По итогам досудебного расследования АО «Казпочта» приняло меры по усилению кибербезопасности и повышению уровня защиты информационных систем.