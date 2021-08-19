Сотрудники «Костанай-Су» с заглушками навестили должников

Сегодня сотрудники коммунальной компании вышли в очередной рейд по своим должникам. На этот раз его провели в новом микрорайоне Юбилейный. По словам специалистов предприятия, такие меры обычно дают результат. Многие абоненты оплачивают задолженность сразу. Правда некоторым всё таки приходится ставить заглушки, что в итоге тоже имеет положительный эффект по сокращению долга.

36 миллионов тенге задолжали потребители услуг Костанай-Су на 1 августа. Борьба с должниками проводится отключением от услуг, но не сразу, сначала им напоминают, предупреждают и обзванивают, но если после этого в течение 30 дней оплаты нет, то Костанай -су отключает от водоснабжения, путем опломбировки крана и установки заглушки. Сегодня рейд проходил в микрорайоне Юбилейный, где, по данным «Костанай- Су», проживают немало должников.

«Вот уже на протяжении четырёх лет ГКП «Костанай-Су» упорно борется с дебиторской задолженностью путём подачи заявлений до февраля 2019 года в судебные органы, а с февраля 2019 года нотариусу. И, надо сказать, что сумма к взысканию по исполнительному листу на сегодняшний день существенно выросла .Это обусловлено тем, что если раньше при обращении в суд госпошлина составляла 1% от суммы долга, что составляло максимум 200 тенге, то сейчас услуги нотариуса с почтовыми расходами – 3307тенге»,- говорит пресс-секретарь ГКП «Костанай-су» Виалетта Ермолова.

Сегодня контролеры пытались попасть в одну из квартир, в которой потребитель не оплачивал услуги водоснабжения с декабря прошлого года, за это время долг накопился в сумму 14 тысяч тенге. Устанавливать заглушку, чтобы перекрыть должнику доступ к услугам, не пришлось, долг был оплачен на месте.

«Так же хотим отметить, что порядка 200 адресов с долгами являются незарегистрированными в органах юстиции. Это означает, что абоненты проживают незаконно. По таким адресам сотрудники предприятия на постоянной основе проводят рейды. В ходе чего выявляют основания проживания и взыскивают долги. Данная работа проводится по адресам с долгами свыше 3х месяцев более 5ти тыс тенге. Таких 1134 абонента»,- добавила Виалетта Ермолова.

Костанай- су предупреждает, что если у вас имеется задолженность свыше 5000 тенге, лучше своевременно её погасить, в противном случае будет производиться отключение, плюс сумма вырастет с учетом процента судебного исполнителя, и услуг нотариуса. Если сумма долга 5000 тенге, то заплатить придется уже 10 тысяч.

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