Сотрудники костанайского ДЧС спасли пьяного утопающего

В ходе рейда на реке Шортанды в Житикаринском районе сотрудники оперативно-спасательного отряда увидели в воде мужчину.

Позже выяснилось, что 42-летний человек находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина купался в районе нижней плотины в черте города, но не рассчитал своих сил и стал тонуть.

Спасатели вовремя пришли на помощь утопающему и вытащили его на берег. По данным ДЧС, статистика показывает, что чаще всего чрезвычайные происшествия на воде происходят по вине самого человека в результате излишней самоуверенности, переоценки собственных сил и возможностей.

В связи с чем, спасатели призывают граждан не пренебрегать элементарными правилами поведения на воде.

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