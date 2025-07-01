USD 519.64 EUR 609.23 RUB 6.62

Сотрудники МЧС спасли тонущую женщину в Костанае

— Сегодня, 13:50
Изображение для новости: Сотрудники МЧС спасли тонущую женщину в Костанае

Фото пресс-службы ДП

В Костанае, в районе одной из баз отдыха, едва не произошёл несчастный случай на воде. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области. 

Женщина в состоянии алкогольного опьянения заплыла за буйки, оказавшись за пределами разрешённой зоны для купания.

Спасатели МЧС незамедлительно отреагировали на ситуацию. С помощью спасательного круга женщину удалось вызволить из воды и доставить на берег.

Спасенная не пострадала.

«МЧС напоминает, не используйте нестабильные плавсредства, не заплывайте за буйки; купайтесь только в разрешённых местах», — говорится в сообщении ДЧС.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.