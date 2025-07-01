В Костанае, в районе одной из баз отдыха, едва не произошёл несчастный случай на воде. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Женщина в состоянии алкогольного опьянения заплыла за буйки, оказавшись за пределами разрешённой зоны для купания.
Спасатели МЧС незамедлительно отреагировали на ситуацию. С помощью спасательного круга женщину удалось вызволить из воды и доставить на берег.
Спасенная не пострадала.
«МЧС напоминает, не используйте нестабильные плавсредства, не заплывайте за буйки; купайтесь только в разрешённых местах», — говорится в сообщении ДЧС.
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